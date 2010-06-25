Испытание плавом Patria AMV28A завершилось успешно



БТР AMV28A (8х8) во время водных испытаний

Источник: Patria БТР AMV28A (8х8) во время водных испытанийИсточник: Patria

Бронетранспортер AMV28A от финской компании Patria успешно прошел испытания плавом, которое было организовано в конце мая в Финляндии. Как и ожидалось, машина общим весом 28 тонн, плавала без проблем. Patria AMV28A (где 28A - означает 28-тонная машина-амфибия, испытывалась при трехбальном волнении), последний представитель семейства Patria AMV, впервые представленный на мероприятии IDEX 2017 в начале этого года.

В испытаниях плавом были проверены две разных машины Patria AMV28A - одна - в тестовой конфигурации, с полным весом на плаву 28 тонн, а другая - с башней Kongsberg PROTECTOR MCT-30 и полезной загрузкой. Обе машины не испытывали трудностей с завершением испытания различных параметров плава в районе Ханко на юге Финляндии, во время довольно сложных ветровых условий, постоянная скорость ветра составляла 10-13 м/с, при порыве более 17 м/с.

Особенности Patria AMV28A

Возможность плавания в море при общей массе до 28 тонн и волнении морской воды до 3 баллов

Автоматизированная подготовка к плаву, защищенность и огневая мощь сохраняются

Модульный комплект повышения плавучести, который легко отсоединяется и возвращается на место при необходимости

Сохранение полных эксплуатационных возможностей на суше. Максимальная ширина 2,85 метра без набора повышения плавучести

Увеличенный размер корпуса для установки более крупных башен от БМП и приема десанта из 8 солдат

Защита от современных средств поражения

Защитное покрытие условий эксплуатации в морской среде

Превосходная огневая мощь, также и во время плава

Силовая установка, приспособленная для в условий пустыни

Кондиционер для условий пустыни

Patria - бесспорный лидер на рынке современных бронированных машин с колёсной формулой 8x8, которые компания поставляет семи различным странам-клиентам. Бронированные колесные машины, разработанные Patria, используют новейшие технологии в своей отрасли. Patria имеет многолетний опыт и вкладывает крупные инвестиции в разработки. Patria работает в тесном сотрудничестве со своими заказчиками и своей обширной сетью международных промышленных партнеров. Все продукты и услуги совместимы со стандартами НАТО и согласовываются индивидуально с каждым клиентом.

Сергей Вэй