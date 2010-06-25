Navistar Defense получает контракт стоимостью $ 18,8 млн. на поставку средних грузовиков Ираку



Тактическая машина (MTV) International 7000-MV

Источник: AutoWP.ru Тактическая машина (MTV) International 7000-MVИсточник: AutoWP.ru

Недавно армия США заключила с Navistar Defense контракт на иностранную продажу военной техники на сумму 18,8 млн. долл. США, в соответствии с которым должно быть посьавлено в Ирак 115 средних тактических машин (MTV) International 7000-MV.

Грузовики MTV от Navistar Defense базируются на многоцелевой платформе International WorkStar, которые имеют высокую грузоподъи могут с успехом передвигаться как по бездорожью, так и по дорогам с твердым покрытием. Эта же платформа используется в качестве базы для машин с защитой от мин и засад MaxxPro MRAP.

«С 2004 года Navistar Defense поставила почти 7 000 грузовиков и автобусов в Ирак благодаря контрактаи на иностранные военные продажи», - сказал Кевин Томас (Kevin Thomas), президент Navistar Defense. «Как проверенный партнер, мы гордимся тем, что снабдили Иракскую армию очень универсальным и простым в эксплуатации тактическим военным грузовиком серии 7000, который обеспечивает большую эффективность в части сопровожденич, запасных частей, обучения и эксплуатации».

Большая часть работы будет выполнятьсч на заводе West Point, штат Миссисипи. Поставки планируется завершить в январе 2018 года.

Эти мащины используются иракскими силами безопасности в министерстве внутренних дел и министерстве обороны. Обеспечение поставок запчастей и поддержку в процессе эксплуатации машин в Ираке осуществляет местный партнер Navistar Defense, компания Hama.

Сергей Вэй