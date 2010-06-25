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Состязания военных летчиков "Авиадартс-2017" завершились под Воронежем

26.06.2017 ТАСС 63 0
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Авиадартс
Подготовка к соревнованиям "Авиадартс"
Источник: www.arms-expo.ru

В состязаниях впервые приняли участие экипажи разведывательной авиации на самолетах Су-24МР

ПОЛИГОН ПОГОНОВО /Воронежская область/, 23 июня. /ТАСС/. Практическая часть всероссийских соревнований авиационных экипажей "Авиадартс-2017" завершилась под Воронежем, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Участники соревнований в течение недели выполняли различные полетные задания, совершив при этом более 400 вылетов с общим налетом около 350 часов", - сказали в ведомстве. В ходе конкурса пилоты использовали более 4 тысяч снарядов, бомб и неуправляемых ракет.

В Минобороны отметили, что в состязаниях впервые приняли участие экипажи разведывательной авиации на самолетах Су-24МР, которые наблюдали за "батареей" зенитных ракетных комплексов условного противника и фотографировали заданные объекты.

Предварительно конкурсанты сдали нормативы по физической подготовке, отработали навигацию и технику пилотирования.

В конкурсе участвовали около 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов. Всего в мероприятиях конкурса было задействовано более 100 единиц авиационной техники.

Торжественная церемония награждения победителей всероссийского этапа "Авиадартса-2017" пройдет 24 июня в центре Воронежа на Адмиралтейской набережной с участием всех пилотажных групп Воздушно-космических сил РФ. Международный этап конкурса состоится в августе в Китае.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Китай
Россия
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Су-24
Су-24М
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Минoбороны РФ

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