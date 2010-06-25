Российские мотострелки на учениях в Таджикистане уничтожили "боевиков" с "джихад-мобилями"
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БТР-82А на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/
В учениях задействовано более 500 военных и около 100 единиц техники
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Российские мотострелки при поддержке вертолетов в ходе учений на горном полигоне Ляур в Таджикистане уничтожили отряд условных боевиков с "джихад-мобилями". Об этом сообщил в пятницу помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.
По его словам, в учениях задействовали более 500 военных и около 100 единиц техники.
"Практические этапы, которые проходили по единому замыслу в трех учебных районах, начались с разведывательно- поисковых действий в районе охраняемых объектов. Беспилотники "Орлан" обнаружили на горной дороге отряд "боевиков": грузовик со взрывчаткой в сопровождении милитаризованных пикапов - "джихад-мобилей", - рассказал Рощупкин.
После этого было решено перерезать серпантины тактическими десантами с вертолетов Ми-8 и выдвинуть на опасные направления бронетехнику, пояснил полковник.
"Заблаговременно была усилена система охраны объектов. Огнем противотанковых управляемых ракет головные машины были подбиты, экипажи бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72 завершили разгром", - заключил офицер.
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23.06.2017
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