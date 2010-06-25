Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские мотострелки на учениях в Таджикистане уничтожили "боевиков" с "джихад-мобилями"

26.06.2017 ТАСС 79 0
0
Понравилась новость?
 0
БТР-82А
БТР-82А на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

В учениях задействовано более 500 военных и около 100 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Российские мотострелки при поддержке вертолетов в ходе учений на горном полигоне Ляур в Таджикистане уничтожили отряд условных боевиков с "джихад-мобилями". Об этом сообщил в пятницу помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

По его словам, в учениях задействовали более 500 военных и около 100 единиц техники.

"Практические этапы, которые проходили по единому замыслу в трех учебных районах, начались с разведывательно- поисковых действий в районе охраняемых объектов. Беспилотники "Орлан" обнаружили на горной дороге отряд "боевиков": грузовик со взрывчаткой в сопровождении милитаризованных пикапов - "джихад-мобилей", - рассказал Рощупкин.

После этого было решено перерезать серпантины тактическими десантами с вертолетов Ми-8 и выдвинуть на опасные направления бронетехнику, пояснил полковник.

"Заблаговременно была усилена система охраны объектов. Огнем противотанковых управляемых ракет головные машины были подбиты, экипажи бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72 завершили разгром", - заключил офицер.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Ми-8
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы