Boeing вдвое опережает Airbus по стоимости полученных в Ле Бурже заказов



Ле Бурже - 2017

Источник: fotografersha.livejournal.com Ле Бурже - 2017Источник: fotografersha.livejournal.com

За три дня авиасалона в Ле Бурже компания Boeing получила заказы и предварительные заявки на 370 самолетов общей стоимостью $52 млрд, в то время как Airbus - на 229 самолетов общей стоимостью $25 млрд, сообщает Bloomberg. Таким образом, Boeing впервые опережает Airbus по объему заказов на авиасалонах с 2012 года - она выиграла от интереса потенциальных покупателей к Max 10, число заказов и предварительных заявок на который достигло 336.

Airbus, в свою очередь, подчеркивает свою сфокусированность на достижении целей по объему поставок и преодолении производственных сложностей. За последние два года портфель заказов Airbus более чем удвоился и превышает 6700 самолетов.

На авиасалоне в Фарнборо в прошлом году объем заказов и предварительных заявок на самолеты Boeing и Airbus составила только $50 млрд, что стало минимальным их уровнем с 2010 года.

Особенно активны в Ле Бурже-2017 покупатели из Азии, которые таким образом реагируют на бум в области путешествий.

Однако крупнейшим покупателем стала GE Capital Aviation Services, которая заказала 100 самолетов Airbus на $10,8 млрд, и конвертировала старые заказы на 20 самолетов Boeing в заказы на 737 Max 10. Индийская SpiceJet заказала 40 самолетов Boeing (20 - конвертируются из старых). Третья по величине лизинговая компания в мире Avolon заказала самолеты Boeing на $8,4 млрд.