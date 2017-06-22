Boeing вдвое опережает Airbus по стоимости полученных в Ле Бурже заказов
|
|
Ле Бурже - 2017
Источник: fotografersha.livejournal.com
За три дня авиасалона в Ле Бурже компания Boeing получила заказы и предварительные заявки на 370 самолетов общей стоимостью $52 млрд, в то время как Airbus - на 229 самолетов общей стоимостью $25 млрд, сообщает Bloomberg. Таким образом, Boeing впервые опережает Airbus по объему заказов на авиасалонах с 2012 года - она выиграла от интереса потенциальных покупателей к Max 10, число заказов и предварительных заявок на который достигло 336.
Airbus, в свою очередь, подчеркивает свою сфокусированность на достижении целей по объему поставок и преодолении производственных сложностей. За последние два года портфель заказов Airbus более чем удвоился и превышает 6700 самолетов.
На авиасалоне в Фарнборо в прошлом году объем заказов и предварительных заявок на самолеты Boeing и Airbus составила только $50 млрд, что стало минимальным их уровнем с 2010 года.
Особенно активны в Ле Бурже-2017 покупатели из Азии, которые таким образом реагируют на бум в области путешествий.
Однако крупнейшим покупателем стала GE Capital Aviation Services, которая заказала 100 самолетов Airbus на $10,8 млрд, и конвертировала старые заказы на 20 самолетов Boeing в заказы на 737 Max 10. Индийская SpiceJet заказала 40 самолетов Boeing (20 - конвертируются из старых). Третья по величине лизинговая компания в мире Avolon заказала самолеты Boeing на $8,4 млрд.
|
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.06.2017 Схватка авиагигантов
21.06.2017 МС-21 не долетел до Ле-Бурже
21.06.2017 Все – в Жуковский
20.06.2017 В Ле-Бурже начинает свою работу международный авиасалон
13.06.2017 Хронология пикирующего ГП «Антонов»
08.06.2017 Глава ОАК: Мировой спрос на сегмент МС-21 в ближайшие 20 лет составит 15 тыс самолетов
05.06.2017 МС-21 - взгляд с Запада
02.06.2017 Boeing приветствует конкуренцию с российским МС-21