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Западный эксперт о проблемах российского ВПК

23.06.2017 Военный паритет 365 0
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В.В. Путин
Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015
Источник: Пресс-служба Президента России

ВПК России изо всех сил пытается справиться с проблемами сокращения государственной поддержки, что вынуждает создавать продукты для гражданского и экспортного рынков, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.usni.org (20 июня).

Президент РФ Владимир Путин учредил Военно-промышленную комиссию, которая призвана "уменьшить пререкания" между отраслями промышленности и военными, и выполнить амбициозную цель - к 2025 году 30% продукции оборонной промышленности должно быть двойного назначения, к 2030 году - 50%. Но эта комиссия работает по советской системе, у нее нет четкого мандата действий, Путин все равно остается на вершине принятия решений. Главным вопросом для российского ВПК является, способен ли он адаптироваться к требованиям "капиталистического рынка и венчурного капитала". Этот вопрос особенно остро стоит в судостроительной отрасли.

Булег говорит, что "Москва страдает от недостатка научных исследований в своем ВПК", поскольку направляется недостаточно средств на разработку продукции двойного назначения. Это также приводит тому, что меньше тратится на военные НИОКР, руководство страны не слышит требования родов вооруженных сил по этим вопросам, уделяя большое внимание "выживанию наиболее приспособленных из 1300-1500 предприятий ВПК", то есть занимается чисто экономическими вопросами. 75% предприятий оборонного комплекса либо напрямую управляются государством, либо государственными консорциумами. По оценкам эксперта, 30% предприятий работают с убытками.

Проблемы ВПК усугубились с потерей Украины как поставщика критически необходимых компонентов для МБР, вертолетов, двигателей различного назначения и т.д. На долю Киева приходилось около 15% всей советской оборонной промышленности. В ответ на захват Москвой Крыма и поддержки сепаратистов в восточной Украине блок НАТО и Европейский Союз прекратили продажу технологий. По мнению Булега, аудиты будут проводиться в каждой российской компании, чтобы они лучше отвечали требованиям меняющегося рынка. Идея слияния, таких как производителей самолетов "Микоян" и "Сухой", состоит в том, чтобы они лучше адаптировались к меняющимся требованиям рынка, более эффективно проводили перспективные разработки и улучшали параметры производства. Направление инвестиций в такие укрупненные компании становится более привлекательным, особенно через систему холдинга "Ростех" (Rosstec), созданного для стимулирования высокотехнологичного промышленного производства. "Они консолидировали около половины оборонных предприятий страны, цель - привлечение инвестиций", подчеркивает эксперт.

Однако продолжается "утечка мозгов из-за очень низких доходов, которые получают инженеры, технические специалисты и конструкторы", вяло идет рост выпуска гражданской продукции, которая должна способствовать "жизнеспособности" предприятий и после прекращения бума военных заказов. В управлении этими отраслями по-прежнему существует "какое-то презрение к гражданскому сектору", говорит Булег.
22.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Украина
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ВПК РФ
Ростех
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