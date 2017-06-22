Делегация холдинга "Вертолеты России" провела переговоры с иностранными партнерами на Paris Air Show-2017
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Андрей Богинский
Источник: Сергей Сафронов / РИА Новости
ЦАМТО, 22 июня. Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский в рамках международного авиасалона Paris Air Show-2017, проходящего в Ле Бурже, провел переговоры с рядом иностранных производителей авиационной техники.
Одной из основных тем переговоров стала поставка легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т в Индию. Кооперация по проекту Ка-226Т для Минобороны Индии также обсуждалась с руководством индийской Hindustan Aeronautics (HAL) и с рядом других компаний авиационной сферы.
"В этом году у нас насыщенная деловая программа, мы уже провели ряд плодотворных встреч. Надеюсь, что в ближайшей перспективе часть договоренностей перейдет в подписание полноценных соглашений и контрактов", – отметил А.Богинский.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработки предприятия "Камов", входящего в холдинг "Вертолеты России", серийно изготавливается на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". Он построен по соосной схеме несущих винтов и отличается превосходной управляемостью и энерговооруженностью. Ка-226Т оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием. Вертолет может легко маневрировать в условиях плотной городской высотной застройки и в горах, а отсутствие рулевого винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные площадки небольшого размера. Ка-226Т имеет низкий уровень шума и соответствует самым современным требованиям экологичности. Данная машина оснащается сменным транспортным модулем, что позволяет в короткий срок изменять функциональное назначение вертолета.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
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22.06.2017
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