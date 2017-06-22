Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит средства ПВО морского базирования на военно-морском салоне "МВМС-2017"

23.06.2017 ЦАМТО 278 0
0
Понравилась новость?
 0
rif-m-pu
Носовые пусковые установки корабельного зенитного ракетного комплекса "Риф-М" Источник: http://flot.com/

ЦАМТО, 22 июня. Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" представит на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" в Санкт-Петербурге средства ПВО морского базирования, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" в Санкт-Петербурге. Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, концерн продемонстрирует на своем стенде вооружения морского базирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в виде натурного образца будет представлена турельная установка (ТУ) 3М-47 "Комар", в виде моделей и макетов – ракеты интегрированных систем "Калибр-ПЛЭ (НКЭ)", радиолокационная станция (РЛС) управления стрельбой корабельной артиллерии "Пума" 5П-10Э и ТУ "Гибка". Также будет представлена информация о морских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) "Риф-М", "Штиль-1", противокорабельных ракетах "Москит-Е", аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств "Подзаголовок-24Э".

Кроме того, в виде моделей и плакатов на стенде концерна будут представлены средства ПВО наземного базирования – зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2Э", "Тор-М2К", автономные боевые модули "Тор-М2КМ", ЗРК "Оса-АКМ1", РЛС "Каста-2Е2", РЛС "Гамма-С1МЕ", РЛС "Подлет-Е".

Посетители выставки смогут ознакомиться с работой ЗРК "Тор" на натурном образце автономного тренажера командира и оператора боевых машин 9Ф678М изделия 9А331МЭ (МК). В экспозицию концерна также будут включены модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС", макеты контейнерной станции активных помех МСП-418К, безэховой камеры, а также аппаратура уничтожения информации на магнитных носителях.

Санкт-Петербургский Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля 2017 года.
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
5П-10Э
Club-S
Tор-М2
Гибка
Каста-2
Каста-2Е2
Комар
Москит
Оса-АКМ
Риф-М
С-300
С-300В
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Тор
Штиль-1
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Калибр КР
Выставки
МВМС

  • Похожие новости

23.06.2017 "Алмаз-Антей" на выставке в Петербурге покажет ракеты "Калибр" и комплексы С-400

29.06.2015 "Триумф", "Антей-2500", "Витязь" и другие системы ПВО будут представлены на военно-морском салоне "МВМС-2015" в Санкт-Петербурге

03.05.2007 Задание на вырост. Концерн ПВО «Алмаз-Антей» начинает работать над перспективным зенитно-ракетным оружием нового поколения

26.04.2007 Концерну ПВО – 5 лет

03.07.2015 Корабли-трансформеры и смертельный «Криптон»: новинки Военно-морского салона в Санкт-Петербурге

06.11.2012 На оружейной выставке в Джакарте концерн ПВО "Алмаз-Антей" продемонстрирует российские средства ПВО наземного и морского базирования

26.10.2012 Концерн ПВО "Алмаз-Антей" покажет на выставке в Джакарте современные средства ПВО наземного и морского базирования

06.09.2012 Концерн ПВО «Алмаз-Антей» впервые примет участие в международной выставке «Гидроавиасалон-2012»

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 09:16
  • 5067
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.06 09:00
  • 6
Россия планирует напасть не только на Готланд, но и на север Швеции
  • 23.06 08:50
  • 4
Хокинг: человечество должно начать переселение с Земли в ближайшие 30 лет
  • 23.06 08:34
  • 4
Опричники Путина. Национальная гвардия наращивает силы (Gazeta Polska, Польша)
  • 23.06 08:15
  • 49
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 23.06 08:02
  • 109
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 23.06 07:53
  • 21
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 23.06 07:18
  • 28
Россия гонится за "Раптором"
  • 23.06 06:15
  • 3
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
  • 23.06 02:20
  • 9
"Ильюшин" возобновил создание среднего транспортника для Минобороны
  • 23.06 00:56
  • 2
Завод-изготовитель ЗРК "Тор" поставил исторический рекорд производства
  • 22.06 23:45
  • 1
МО РФ начало формирование уникальных воинских частей – подразделений многоосных тяжелых колесных тягачей
  • 22.06 23:36
  • 6
F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства
  • 22.06 23:30
  • 1
Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
  • 22.06 22:47
  • 3
"Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубеж
другие обсуждаемые темы