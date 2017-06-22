Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит средства ПВО морского базирования на военно-морском салоне "МВМС-2017"



Носовые пусковые установки корабельного зенитного ракетного комплекса "Риф-М" Источник: http://flot.com/ Носовые пусковые установки корабельного зенитного ракетного комплекса "Риф-М" Источник: http://flot.com/

ЦАМТО, 22 июня. Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" представит на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" в Санкт-Петербурге средства ПВО морского базирования, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" в Санкт-Петербурге. Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, концерн продемонстрирует на своем стенде вооружения морского базирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в виде натурного образца будет представлена турельная установка (ТУ) 3М-47 "Комар", в виде моделей и макетов – ракеты интегрированных систем "Калибр-ПЛЭ (НКЭ)", радиолокационная станция (РЛС) управления стрельбой корабельной артиллерии "Пума" 5П-10Э и ТУ "Гибка". Также будет представлена информация о морских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) "Риф-М", "Штиль-1", противокорабельных ракетах "Москит-Е", аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств "Подзаголовок-24Э".

Кроме того, в виде моделей и плакатов на стенде концерна будут представлены средства ПВО наземного базирования – зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2Э", "Тор-М2К", автономные боевые модули "Тор-М2КМ", ЗРК "Оса-АКМ1", РЛС "Каста-2Е2", РЛС "Гамма-С1МЕ", РЛС "Подлет-Е".

Посетители выставки смогут ознакомиться с работой ЗРК "Тор" на натурном образце автономного тренажера командира и оператора боевых машин 9Ф678М изделия 9А331МЭ (МК). В экспозицию концерна также будут включены модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС", макеты контейнерной станции активных помех МСП-418К, безэховой камеры, а также аппаратура уничтожения информации на магнитных носителях.

Санкт-Петербургский Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля 2017 года.