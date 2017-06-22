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Киллекторное судно ТОФ доставит на остров Матуа научно-исследовательское оборудование

23.06.2017 ЦАМТО 165 0
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Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото
Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото
Источник: © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань

ЦАМТО, 22 июня. На Камчатку прибыло киллекторное судно КИЛ-168 совместной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества для пополнения запасов, загрузки и последующей доставки дополнительного оборудования на остров Матуа.

На КИЛ-168 пополнят запасы топлива, воды и продовольствия, а также проведут загрузку дополнительного оборудования, необходимого для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

В настоящее время на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Москвы, Владивостока, Камчатки и Сахалина. В ходе работ специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.

На сегодняшний день силами Тихоокеанского флота на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 ед. различной техники и свыше 200 т грузов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года.

По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

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