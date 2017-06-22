"Врожденная универсальноcть С-130J"



C-130J-SOF - вариант для поддержки войск специального назначения

Источник: Lockheed Martin C-130J-SOF - вариант для поддержки войск специального назначенияИсточник: Lockheed Martin

Официально представлен вариант транспортного самолета C-130J Super Hercules для оснащения сил специального назначения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-релиз компании Lockheed Martin (20 июня).

Самолет был показан в среду на Парижском авиасалоне 2017. "Врожденная универсальность C-130J дает возможность выполнять широкий спектр военных операций, и это доказано в новой версии C-130J-SOF (Special Operations Forces). Поскольку наши глобальные партнеры сталкиваются с растущими и развивающимися угрозами, выходящими за пределы границ, они хотят получить проверенное решение. C-130J-SOF - это решение, обеспечивающее безопасность во всем мире", заявил исполнительный вице-президент компании Lockheed Martin Aeronautics Орландо Кавальо (Orlando Carvalho).

Машина данного варианта может проводить разведывательные, надзорные миссии, психологические операции, миссии снабжения, перевозку подразделений спецназа. С добавлением специального оборудования самолет может выполнять огневую поддержку наземных войск и заправлять самолеты в воздухе. Это десятый вариант C-130J Super Hercules, который находится на вооружении 17 стран мира.