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"Врожденная универсальноcть С-130J"

23.06.2017 Военный паритет 150 0
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C-130J-SOF
C-130J-SOF - вариант для поддержки войск специального назначения
Источник: Lockheed Martin

Официально представлен вариант транспортного самолета C-130J Super Hercules для оснащения сил специального назначения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-релиз компании Lockheed Martin (20 июня).

Самолет был показан в среду на Парижском авиасалоне 2017. "Врожденная универсальность C-130J дает возможность выполнять широкий спектр военных операций, и это доказано в новой версии C-130J-SOF (Special Operations Forces). Поскольку наши глобальные партнеры сталкиваются с растущими и развивающимися угрозами, выходящими за пределы границ, они хотят получить проверенное решение. C-130J-SOF - это решение, обеспечивающее безопасность во всем мире", заявил исполнительный вице-президент компании Lockheed Martin Aeronautics Орландо Кавальо (Orlando Carvalho).

Машина данного варианта может проводить разведывательные, надзорные миссии, психологические операции, миссии снабжения, перевозку подразделений спецназа. С добавлением специального оборудования самолет может выполнять огневую поддержку наземных войск и заправлять самолеты в воздухе. Это десятый вариант C-130J Super Hercules, который находится на вооружении 17 стран мира.
22.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin

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