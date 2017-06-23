Опричники Путина. Национальная гвардия наращивает силы (Gazeta Polska, Польша)



Сотрудники Росгвардии

Источник: © РИА Новости, Саид Царнаев Сотрудники РосгвардииИсточник: © РИА Новости, Саид Царнаев

Президент Путин подписал указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в апреле прошлого года. Такой мощной силовой структуры в истории России еще не бывало: она объединит в себе признаки военного формирования и спецслужбы, а ее численный состав будет доходить до 400 тысяч человек. Кроме того, ее возглавляет один из очень близких к Путину людей, а сама Гвардия подчиняется непосредственно президенту. Но Кремль решил пойти еще дальше, и это свидетельствует о том, что там все сильнее боятся революции.

Майский указ

24 мая Путин подписал указ, который вносит серьезные изменения в военную организацию государства. Он предписывает утвердить документ, который носит название "Положения об оперативно-территориальном объединении войск национальной гвардии Российской Федерации". Его ключевой раздел звучит так: "По решению Президента Российской Федерации соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, иные воинские формирования и органы могут быть переданы в оперативное подчинение командующего округом для выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии".

В советские времена и после краха СССР внутренние войска в некоторых случаях можно было перевести в подчинение министерства обороны. Первостепенное значение имел "внешний враг". Для борьбы с ним Кремлю была нужна возможность сконцентрировать все военные и силовые подразделения в стране. К каждым крупным учениям в последние годы привлекали подразделения внутренних войск, передавая их в подчинение регулярной армии. Эту традицию продолжили после формирования Нацгвардии. В 2016 году в Волгоградской области она провела совместные учения с Воздушно-десантными войсками. До сих пор силы регулярной армии не переходили под командование внутренних войск. Исключения случались только во время чеченских войн, когда оперативное командование несколько раз передавали МВД, однако делалось это лишь для демонстрации того, что "военная фаза" боевых действий окончена. Впрочем, даже тогда операцию в целом продолжал контролировать Генеральный штаб вооруженных сил.

Указ прошлого года о создании Национальной гвардии также ничего не говорил о возможности подчинить ей регулярную армию. Это произошло только сейчас, из чего можно сделать вывод, что Кремль считает внутренние угрозы гораздо более опасными для государства, чем внешние. Настолько опасными, что одной Росгвардии (хотя именно для этой цели она и создавалась) будет мало. Хотя, как говорит Виктор Золотов, численность личного состава подчиненных ему сил увеличилась вдвое по сравнению с численным составом внутренних войск и уже приближается к 400 тысячам человек! Если это правда, значит, Росгвардия превосходит по этому показателю сухопутные войска России.

Враг внутри страны

Указ от 24 мая означает, что Путин опасается вспышки масштабных общественных волнений, которые могут охватить всю страну. В такой ситуации придется задействовать все подразделения Нацгвардии, а также привлечь к выполнению "внутренних функций" вооруженные силы. Спустя два дня после подписания указа в прессе появилась статья бывшего начальника Генштаба РФ генерала Юрия Балуевского. В ней он пишет, что основные угрозы проистекают не извне, а изнутри страны, а "появление войск Нацгвардии - это ответ на угрозу применения технологий так называемого ненасильственного сопротивления".

О возможности использовать военных против собственных граждан начали говорить гораздо раньше. В 2014 году на конференции по безопасности российские генералы, желая выслужиться перед Кремлем, объявили "цветные революции" новой формой войны. Эта идея появилась в новой версии военной доктрины России, где современные конфликты называются "комплексным применением военной силы, политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера, которое реализуется с широким использованием протестного потенциала населения и сил специальных операций". Примечательно, что использование протестного потенциала населения приравнивается к действиям иностранных диверсантов.

В 2015 году министр обороны Шойгу поручил Академии Генерального штаба проанализировать, как вооруженным силам следует отвечать на угрозу цветных революций. О результатах этой работы ничего не известно. Судя по всему, армейские командиры предпочли бы не направлять армию против собственного народа. Согласие на переподчинение подразделений вооруженных сил Росгвардии снимает с них ответственность за применение силы против соотечественников. Но поможет ли рядовым то, что успокаивает совесть офицеров - ведь это рядовым придется стрелять в россиян? Для них не имеет значения, кто именно отдаст им такой приказ.

Кремлевская армия

Костяк Росгвардии составляют бывшие силы внутренних войск МВД (187 тысяч человек). Это настоящая армия с военной структурой и оснащением, не уступающим уровню регулярных вооруженных сил. У нее есть собственная авиация, артиллерия, танковые и морские силы. Но это не просто новое воплощение внутренних войск. Национальная гвардия стала гораздо сильнее, в частности, благодаря тому, что ей теперь подчиняются полицейские силы специального назначения. ОМОН ("черные береты"), чья численность составляет 20 тысяч человек - это подразделения, специализирующиеся на подавлении уличных протестов и разгоне демонстраций. В рядах СОБРа, аналога американских подразделений SWAT, служат 5 тысяч бойцов. К этому следует добавить около 170 тысяч сотрудников вневедомственной охраны, хотя их силовой потенциал выглядит не очень солидно. Главной задачей Росгвардии станет борьба с терроризмом и экстремизмом в стране. Помимо прочего, она получила полномочия в сфере контроля над торговлей оружием и деятельностью частных охранных предприятий.

То, что у МВД отняли ОМОН и СОБР, означает, что Национальная гвардия будет еще лучше готова к разгону демонстраций. В этом и состоит задача новых сил: подавлять бунты и предотвращать революции. Они также получили возможность заниматься контрразведывательной деятельностью и вести сотрудничество со спецслужбами. В итоге Росгвардия станет чем-то вроде подчиненного президенту гибрида спецслужбы, спецназа и службы охраны правопорядка. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии одновременно выступает главкомом Росгвардии. Он, как главы ФСБ или СВР, обладает таким же статусом, как министры, и подчиняется непосредственно президенту. Это Виктор Золотов - старый знакомый Путина по Петербургу, который много лет был его охранником, а потом возглавлял Службу безопасности президента.

Щит и меч

Нацгвардия - это личная армия Путина. Он может использовать ее без оглядки на министров обороны и внутренних дел. Здесь не работает ограничение, распространяющееся на действия вооруженных сил: ими, даже во время войны, непосредственно управляет глава оборонного ведомства, а президент лишь его контролирует. Есть еще один нюанс: в случае введения чрезвычайного положения армия получает свободу действий максимум на двое суток, далее она должна получить одобрение Совета Федерации. Для Нацгвардии этот срок продлен до 72 часов. А за это время общественные беспорядки можно успеть утопить в крови.

Российское руководство возлагает на Нацгвардию большие надежды, веря, что неприкрытая жестокая сила позволит ему удержаться у власти. Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс, назвал ее "самым воюющим военным подразделением, решающим задачи внутри страны" и добавил, что Росгвардия должна получить самые современные вооружения.

Задача преторианцев Путина состоит также в предотвращении мятежей. Росгвардия примет на службу сотни IT-специалистов и экспертов по мониторингу социальных сетей. Как говорится официально, они будут заниматься выявлением деятельности террористов в сети и предотвращением терактов. Но кроме этого они наверняка займутся поиском в интернете участников уличных протестов и слежкой за ними.

Росгвардия должна стать инструментом не только для борьбы с уличными беспорядками, но и для запугивания элит, особенно той их части, которая недовольна войнами на Украине и в Сирии, конфликтом с Западом и санкциями. В конце марта на торжественном банкете по поводу годовщины создания Росгвардии Путин говорил так: "У нас впереди новые большие события. Все это потребует привлечения больших сил и средств. Объем задач будет очень большой, и значительная его часть будет на ваших плечах".

Антони Рыбчиньский (Antoni Rybczyski)