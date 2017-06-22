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Каждый второй россиянин не видит реальной военной угрозы стране извне

23.06.2017 ТАСС 148 0
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Источник: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Более трети граждан России считают российскую армию лучшей в мире

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Около половины россиян не видят реальной угрозы военного нападения на страну, а также отмечают рост боеспособности Вооруженных сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Более половины россиян (53%) не видят реальной угрозы военного нападения для нашей страны, об обратном говорят 38% (женщины чаще, чем мужчины - 43% против 32%), - говорится в сообщении. - Более трети наших сограждан (36%) считают российскую армию лучшей в мире, 47% - одной из лучших".

Социологи отмечают, что масштаб потенциального нападения одни (41% из числа тех, кто отмечает существование угрозы) склонны охарактеризовать как большой, другие (45%), напротив, соглашаются с тем мнением, что конфликт носил бы локальный характер.

"Еще в феврале 2015 года индекс военный угрозы в восприятии россиян был на историческом максимуме за весь период измерений (начиная с 1990 года). На фоне агрессивной риторики западных стран, эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, принятия антироссийских санкций 68% россиян ощущали реальную угрозу военного нападения извне", - приводятся в материале слова гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.

"Но уже в октябре 2015 года, после начала операции Военно-космических сил РФ в Сирии, внешняя угроза постепенно стала ослабевать. Сегодня оценки ее вероятности опустились до уровня относительно спокойного 2009 года", - прокомментировал данные опроса Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос "Спутник" проведен ВЦИОМ 16-17 июня 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
22.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия

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