"Гольфстрим аэроспейс" поставила МНО Польши первый самолет G-550



Сингапурский G-550 AEW источник http://www.militaryparitet.com/ Сингапурский G-550 AEW источник http://www.militaryparitet.com/

ЦАМТО, 22 июня. Инспекторат вооружений МНО Польши объявил о прибытии 21 июня на 1-ю базу транспортной авиации ВВС (г.Варшава) первого из двух заказанных реактивного самолета "Гольфстрим" G-550.

Заказанные G-550 предназначены для перевозки высших руководителей государства.

Первый самолет получил наименование в честь князя Юзефа Понятовского (Jozef Poniatowski). В церемонии встречи приняли участие министр национальной обороны Антоний Мацеревич и другие официальные лица.

Как сообщал ЦАМТО, 14 ноября 2016 года МНО Польши заключило с компанией "Гольфстрим аэроспейс корп." (Gulfstream Aerospace Corp.), принадлежащей концерну "Дженерал дайнемикс" (General Dynamics), контракт на поставку двух новых реактивных самолетов G-550 для перевозки высокопоставленных лиц.

Стоимость заказа составила 440,5 млн. злотых (около 111 млн. долл.). Контракт предусматривает поставку двух самолетов, технической документации, логистическую поддержку, подготовку пилотов и наземного персонала. Поставка должна быть выполнена к августу 2017 года. Поставщик также оборудует самолеты системой госопознавания "свой-чужой" стандарта Mark XII. G550 также получат системы спутниковой связи и систему с расширенными возможностями визуализации (Enhanced Vision Systems – EVS), которая благодаря тепловизору обеспечивает возможность посадки в самых сложных погодных условиях.

Оба самолета будут размещены на 1-й базе транспортной авиации в Варшаве. Как ожидается, второй G-550, который будет носить имя генерала Казимира Пуласки, должен прибыть в Польшу к концу июля.

Тендер на поставку самолетов вместимостью до 14 пассажиров для перевозки VIP-персон был объявлен в августе 2016 года. В октябре МНО Польши сообщило о выборе "Гольфстрим аэроспейс корп." победителем конкурса, в котором также приняла участие французская компания "Дассо авиасьон" с "Фалкон 7X". Как было заявлено, французское предложение не соответствовало предъявленным требованиям. Кроме того, оно было дороже.

Польский военный авиастроительный завод №2 (WZL-2 – Wojskowe Zaklady Lotniczne) в мае 2017 года подписал с "Гольфстрим аэроспейс корп." письмо о намерении открыть центр обслуживания самолетов в Быдгоще.

К концу 2017 года два G-550 и один B-737-800NG/BBJ2 заменят два зафрахтованных для перевозки высших должностных лиц государства реактивных самолета ERJ-170-200 LR компании "Эмбраер" (Embraer), принадлежащих польской авиакомпании LOT Polish Airlines и базирующихся в международном аэропорту им.Фредерика Шопена (Варшава). Контракт с LOT истекает 31 декабря 2017 года.

G550 – модель, широко применяемая "Гольфстрим аэроспейс корп." для производства специальных версий и самолетов для перевозки высших должностных лиц государств. Начиная с 2004 года, компания поставила заказчикам около 500 самолетов этого типа. Возможность G-550 выполнять полет на большую дальность и на высотах, превышающих используемые коммерческими авиалайнерами, делает его идеальным для перевозки VIP-персон. Вне зависимости от конфигурации самолет отличается низким уровнем шума в кабине и простотой в техническом обслуживании.

Размах крыла G550 – 28,5 м, длина – 29,39 т, максимальная взлетная масса – 41277 кг. Он оснащен двумя двигателями Rolls-Royce BR710 C4-11 и развивает максимальную скорость 941 км/ч. Самолет может с 14 пассажирами и багажом преодолеть расстояние 5 тыс. км. С восьмью пассажирами G-550 может без промежуточной посадки выполнить перелет из Варшавы в Лос-Анджелес или Токио. Максимальная дальность полета – 12501 км.