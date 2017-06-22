Россия и Бразилия готовы укреплять сотрудничество в сфере ВТС
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Военнослужащие сухопутных войск Бразилии с российскими переносными ЗРК 9К338 "Игла-С"
Источник: МО Бразилии
ЦАМТО, 22 июня. Россия и Бразилия готовы укреплять двустороннее взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом внешнеполитическом диалоге по итогам переговоров лидеров двух стран.
"Стороны отмечают готовность к укреплению взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества на конструктивной равноправной и взаимовыгодной основе", – цитирует "РИА Новости" фрагмент совместного заявления.
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22.06.2017
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