Россия и Бразилия готовы укреплять сотрудничество в сфере ВТС



Военнослужащие сухопутных войск Бразилии с российскими переносными ЗРК 9К338 "Игла-С"

Источник: МО Бразилии Военнослужащие сухопутных войск Бразилии с российскими переносными ЗРК 9К338 "Игла-С"Источник: МО Бразилии

ЦАМТО, 22 июня. Россия и Бразилия готовы укреплять двустороннее взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом внешнеполитическом диалоге по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Стороны отмечают готовность к укреплению взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества на конструктивной равноправной и взаимовыгодной основе", – цитирует "РИА Новости" фрагмент совместного заявления.