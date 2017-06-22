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Новобранцы южных регионов России пополнят ряды 11 научных рот Вооруженных Сил

23.06.2017 ЦАМТО 161 0
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Научная рота
Вручение погон лейтенантов операторам научной роты Воздушно-космических сил
Источник: Анна Потехина / Красная звезда

ЦАМТО, 22 июня. Военными комиссариатами регионов, на территории которых дислоцируются войска Южного военного округа, отобраны новобранцы для службы в 11 научных ротах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Выпускники высших учебных заведений из Краснодарского и Ставропольского краев, Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей будут проходить военную службу по призыву в научных ротах различных видов и родов войск, в том числе Сухопутных войсках, Военно-воздушных силах, Военно-морском флоте, Войсках космической обороны, связи, радиационной химической и биологической защиты, инженерных войсках и др.

В первых числах июля на сборных пунктах состоятся мероприятия отправки в войска, в ходе которых новобранцы научных рот пройдут медицинский осмотр военно-врачебных комиссий, получат банковские карты, персональные электронные карты, гигиенические наборы, а также будут переодеты в новую военную форму одежды (офисную).

На период доставки к месту службы все новобранцы будут обеспечены индивидуальными рационами питания.

Всего в Южном военном округе спланировано к отправке в научные роты более 30 призывников, из которых 14 человек – жители Ставрополья, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
22.06.2017
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