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Замглавы Росэлектроники провел две сессии IT-форума для оборонной промышленности

22.06.2017 ОАО «Росэлектроника» 152 0
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Промышленный интернет
Источник: gereports.ca

Заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин выступил руководителем двух сессий Форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса – 2017», который состоялся в Ижевске 20-22 июня. В частности, А.Брыкин провел сессии «Использование современных информационных технологий двойного назначения в ОПК» и «Подготовка кадров для предприятий ОПК».


Всего в рамках форума, организованного при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Правительства Удмуртской Республики, состоялись восемь сессий. Обсуждения прошли также по темам «Системы управления предприятием ОПК», «Цифровое производство на предприятиях ОПК», «ИКТ-инфраструктура для предприятий ОПК», «Имитационное суперкомпьютерное моделирование на предприятиях ОПК», «Нормативно-правовое регулирование применения ИТ» и «Информационная безопасность в ОПК».


В работе форума приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, в частности, Минпромторга, Минкомсвязи, Минобороны РФ, ФСБ, ФСТЭК, Росстандарта и Ростехнадзора. С докладами выступили руководители профильных направлений крупнейших промышленных компаний, в частности, госкорпораций «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», ПАО «ОАК», АО «ОСК», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Концерн «Калашников», АО «ОДК», АО «КАМАЗ», холдингов «Вертолеты России» и «Росэлектроника». Кроме того, в обсуждениях приняли участие представители РАН и ведущих вузов страны. Всего на Форуме зарегистрировано около полутора тысяч участников.


Форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» проводится с 2012 года с целью выработки согласованных решений проблем оборонной промышленности в условиях развития цифровой экономики. Форум призван способствовать укреплению межотраслевых и межрегиональных связей предприятий ОПК.
22.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
ВПК РФ
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Минпромторг РФ
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