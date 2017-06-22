В Еврейской автономной области прошли учения на новейших ракетных комплексах "Искандер"
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Ракетный комплекс "Искандер"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Во время учения оценивались способности командиров быстро принимать решения в различной обстановке
ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Военнослужащие соединения ракетных войск Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области во время учения совершили марш на новейших ракетных комплексах "Искандер", отразили нападение диверсионных групп условного противника и нанесли условные ракетные удары по заданным целям, сообщает пресс-служба ВВО.
"Военнослужащие совершили марш на ракетных комплексах "Искандер" на один из полигонов в регионе. В ходе марша по пересеченной местности был отработан ряд учебно-боевых задач, в том числе отражение нападения диверсионно- разведывательных групп условного противника, преодоление условно зараженных участков, развертывание оперативно- тактических комплексов и нанесение условных ракетных ударов по заданным целям. В учении был задействован личный состав ракетного соединения и более 50 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Во время учения оценивались способности командиров быстро принимать решения в различной обстановке. Также были проверены навыки расчетов "Искандеров" по переводу комплексов из походного в боевое положение, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, определению данных для ракетной стрельбы, осуществлению электронного пуска ракеты.
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22.06.2017
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