Бразилия может приобрести 12 российских военных вертолетов



Боевой вертолет Ми-35М (AH-2 Sabre, бортовой номер "8957") из состава 2-й эскадрильи 'Poti' 8-й авиационной группы ВВС Бразилии. 2016 год

Источник: Рустам Богаудинов Боевой вертолет Ми-35М (AH-2 Sabre, бортовой номер "8957") из состава 2-й эскадрильи 'Poti' 8-й авиационной группы ВВС Бразилии. 2016 годИсточник: Рустам Богаудинов

В настоящее время данный вопрос обсуждается главами оборонных ведомств двух стран

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия может поставить в Бразилию 12 военных вертолетов, данный вопрос сейчас обсуждается главами оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Бразилии Мишел Темер.

"У нас есть соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, где Россия может многое нам предложить, - отметил он. - В ходе недавнего визита министра обороны Бразилии, который встречался со своим российским коллегой, обсуждались важные темы двусторонних отношений, в частности, речь шла о продаже 12 российских вертолетов".

По словам бразильского президента, в ходе нынешних переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным помимо вопросов военно-технического сотрудничества обсуждались также вопросы о совместных запусках искусственных спутников. "Правда, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но интерес, безусловно, присутствует", - оговорился он с учетом того, что освоение космоса - дело весьма дорогостоящее.

"Мы также обсуждали вопрос о поставках нашей сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства на российский рынок, - продолжил Темер. - Мы поставляем в РФ свинину, говядину и мясо птицы, а Россия поставляет нам удобрения".

"В прошлом году товарооборот между нашими странами снизился, а в нынешнем году за пять месяцев торговля увеличилась на 40%, так что наши торговые отношения развиваются", - подчеркнул президент.