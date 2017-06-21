Американский дальний беспилотник, вылетевший из Италии, совершил беспрецедентный разведывательный полет у границ Росссии



БЛА RQ-4A Global Hawk. Источник: militaryphotos.net БЛА RQ-4A Global Hawk. Источник: militaryphotos.net

Лондон. 21июня. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk, вылетевший во вторник из Италии, совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, тяжелый американский беспилотник, который поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии в Средиземноморье, пролетев над территориями Франции и Германии, в течение дня курсировал вблизи российских границ в районе Финского залива в воздушном пространстве Эстонии.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать на большую глубину за действиями сил и средств ПВО России в регионе.

Данный беспилотник неоднократно использовался в текущем году для проведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР. Кроме того, он применялся для нанесения авиударов по целям ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации) в Ливии

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тыс. метров.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.