Глава ОАК заявил о наличии контрактов на поставки МС-21 в страны Азии и Северной Африки



Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Заказчики нового российского самолета МС-21, который совершил уже пятый полет, в основном российские, но есть и "твердые" контракты с авиакомпаниями Юго-Восточной Азии, Северной Африки, стран СНГ. Об этом RNS сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на авиавыставке в Ле Бурже.

"Сегодняшний портфель заказов на самолеты семейства МС-21 составляет 175 машин. Это достаточно для разворачивания серийного производства. Причем речь идет о твердых контрактах, по которым заказчик уже выплатил предусмотренные контрактами авансовые платежи. Заказчики в основном российские, но есть твердые контракты с авиакомпаниями Юго-Восточной Азии, Северной Африки, стран СНГ. Когда самолет начнет летать, безусловно, интерес к нему вырастет, и появятся новые заказчики. Мы считаем, что, помимо новых клиентов, для тех стран и компаний, в парке которых уже активно эксплуатируется SSJ100, будет интересно развить линейку и дополнить парк самолетом МС-21", - отметил он.

По его словам, наращиванию портфеля заказов "будет способствовать создание с помощью государства системы поддержки продаж и эксплуатации самолетов в России и за рубежом".

"Речь идет не только об эффективной и оперативной системе сервисной поддержки во всех регионах будущего присутствия самолета, но и о широком использовании digital-решений", - отметил Слюсарь.