Тайвань прорывается на мировой рынок вооружений
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ЗУР большой дальности "Небесный лук-3" (TK-III)
Источник: Ло Тянбинь
На выставке Paris Air Show 2017 Китайская академия наук (Тайвань) принимает самое активное участие, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.ltn.com.tw (19 июня).
Организация, которая является ассоциацией местных разработчиков и производителей вооружения, показывает 48 образцов и подсистем военного назначения. Ожидается, что столь масштабное участие в одном из крупнейших западных выставок вооружений откроет Тайваню дорогу на мировой рынок.
Тайвань представил ракеты, крупные и средние беспилотные летательные аппараты, электронное оборудование. Одним из основных экспонатов стала зенитная ракета большой дальности "Небесный лук-3".
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21.06.2017
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