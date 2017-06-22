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Тайвань прорывается на мировой рынок вооружений

22.06.2017 Военный паритет 193 1
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"Небесный лук-3" (TK-III)
ЗУР большой дальности "Небесный лук-3" (TK-III)
Источник: Ло Тянбинь

На выставке Paris Air Show 2017 Китайская академия наук (Тайвань) принимает самое активное участие, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.ltn.com.tw (19 июня).

Организация, которая является ассоциацией местных разработчиков и производителей вооружения, показывает 48 образцов и подсистем военного назначения. Ожидается, что столь масштабное участие в одном из крупнейших западных выставок вооружений откроет Тайваню дорогу на мировой рынок.

Тайвань представил ракеты, крупные и средние беспилотные летательные аппараты, электронное оборудование. Одним из основных экспонатов стала зенитная ракета большой дальности "Небесный лук-3".
21.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
Тайвань

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1814
№1
22.06.2017 15:17
Возникает риторический вопрос, а где тайваньцы собираются испытывать свою "ракету большой дальности"?
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