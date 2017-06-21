Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Звезда, но не с Андромеды

22.06.2017 Военный паритет 210 0
0
Понравилась новость?
 0
Mirach 40
Беспилотная мишень Mirach 40 на Парижском авиасалоне 2017
Источник: airrecognition.com

Компания Leonardo на выставке Paris Air Show 2017 представила новую беспилотную воздушную мишень Mirach 40 (M-40), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (20 июня).

БЛА создан с применением технологий Mirach 100/5, который является стандартным целевым тренажером для многих стран мира, включая Францию, Италию и Великобританию. Аппараты такого класса причисляют к разделу RPAS (remotely-piloted aerial system) и могут имитировать радар, ИК-сигналы и оптические объекты. Это аппараты многократного применения (с парашютной посадкой), что позволяет обучать персонал с большой экономической эффективностью.

Этот аппарат также может имитировать низколетящие ПКР ("летящих над волнами") и маневрировать с большими перегрузками.

ВП. Mirach ("Мирах") - звезда в созвездии Андромеды.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Франция
Компании
Leonardo

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 15:54
  • 1
Дмитрий Рогозин посетил нижнетагильский Уралвагонзавод
  • 22.06 15:54
  • 10
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 22.06 15:52
  • 30
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 22.06 15:27
  • 31
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 22.06 15:23
  • 1
Ждите гостей
  • 22.06 15:17
  • 1
Тайвань прорывается на мировой рынок вооружений
  • 22.06 15:16
  • 2
F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства
  • 22.06 15:14
  • 2
SmartGlider. "Умно скользить" и поражать ПВО
  • 22.06 15:10
  • 1
Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля
  • 22.06 14:56
  • 99
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 22.06 14:37
  • 5050
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.06 14:11
  • 36
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 22.06 14:06
  • 265
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.06 13:34
  • 5
"Ильюшин" возобновил создание среднего транспортника для Минобороны
  • 22.06 12:51
  • 3
"Хуркус-С" - турбовинтовой турецкий штурмовик
другие обсуждаемые темы