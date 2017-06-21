Звезда, но не с Андромеды



Беспилотная мишень Mirach 40 на Парижском авиасалоне 2017

Источник: airrecognition.com Беспилотная мишень Mirach 40 на Парижском авиасалоне 2017Источник: airrecognition.com

Компания Leonardo на выставке Paris Air Show 2017 представила новую беспилотную воздушную мишень Mirach 40 (M-40), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (20 июня).

БЛА создан с применением технологий Mirach 100/5, который является стандартным целевым тренажером для многих стран мира, включая Францию, Италию и Великобританию. Аппараты такого класса причисляют к разделу RPAS (remotely-piloted aerial system) и могут имитировать радар, ИК-сигналы и оптические объекты. Это аппараты многократного применения (с парашютной посадкой), что позволяет обучать персонал с большой экономической эффективностью.

Этот аппарат также может имитировать низколетящие ПКР ("летящих над волнами") и маневрировать с большими перегрузками.

ВП. Mirach ("Мирах") - звезда в созвездии Андромеды.