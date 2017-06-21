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Версия F3-R - второе дыхание "Рафаля"

22.06.2017 Военный паритет 261 0
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Истребитель Rafale
Истребитель Rafale военной авиации Франции выполняет первый практический пуск новейшей УР воздушного боя большой дальности Meteor. 30.04.15г.
Источник: aereo.jor.br

Министерство обороны Франции объявило, что принятие на вооружение истребителя Rafale версии F3-R состоится в 2018 году, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defense-aerospace.com (20 июня).

Основными работами по данной программе являются интегрирование УР воздушного боя нового поколения Meteor (MBDA)и подвесного прицельного контейнера TALIOS (Thales). Отмечается, что последнее летное испытание ракеты состоялось на полигоне Бискарросса - истребитель, оснащенный бортовым радаром с активной ФАР RBE2, выполнил пуск по мишени, и тут же был произведен пуск ракеты MICA по другой цели. Таком образом, проверялись возможности радара RBE.

Rafale F3-R с РЛС с АФАР и ракетами "Метеор" по своим возможностям будет находиться на переднем крае самых передовых технологий на протяжении многих лет. Контейнер "ТАЛИОС" обеспечивает возможность одновременной работы по разным сценариям в условиях городской и деревенской застройки, моря и гор. Интегрированное использование этих систем и вооружения превращает "Рафаль" в грозную боевую единицу, которую можно сегодня представить.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Leonardo
Thales
Проекты
АФАР

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