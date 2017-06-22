F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства
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Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor
Источник: Greg Baker/АР
ВВС США представили в Конгресс отчет о перезапуске производства стелс-истребителей F-22 Raptor, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на washingtonexaminer.com (20 июня).
Комитет по вооруженным делам Конгресса получил доклад два дня назад, он находится на рассмотрении. В прошлом году велись исследования, во сколько может обойтись казне возобновление производства этих самолетов пятого поколения.
В 2009 году Конгресс голосовал за прекращение производства F-22 после выпуска 187 машин - на примерно сотню меньше, чем того желали ВВС.
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21.06.2017
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Олег Бахарев
1814
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№1
22.06.2017 15:12
А чего мелочиться, тут появляется возможно осваивать по $400 лямов за самолет! Как пройти мимо такой возможности!
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