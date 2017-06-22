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F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства

22.06.2017 Военный паритет 387 2
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F-22 Raptor
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor
Источник: Greg Baker/АР

ВВС США представили в Конгресс отчет о перезапуске производства стелс-истребителей F-22 Raptor, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на washingtonexaminer.com (20 июня).

Комитет по вооруженным делам Конгресса получил доклад два дня назад, он находится на рассмотрении. В прошлом году велись исследования, во сколько может обойтись казне возобновление производства этих самолетов пятого поколения.

В 2009 году Конгресс голосовал за прекращение производства F-22 после выпуска 187 машин - на примерно сотню меньше, чем того желали ВВС.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Олег Бахарев
1814
№1
22.06.2017 15:12
А чего мелочиться, тут появляется возможно осваивать по $400 лямов за самолет! Как пройти мимо такой возможности!
0
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RU
ss19
437
№2
22.06.2017 15:16
Т.е. повторяется история с Ф-15 и Ф-16, когда первый был полноценным истребителем, а второй постепенно переквалифицировали в истребитель-бомбардировщик, причем преимущественно с ударными функциями...
+1
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