F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства



Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor

Источник: Greg Baker/АР Стелс-истребитель пятого поколения F-22 RaptorИсточник: Greg Baker/АР

ВВС США представили в Конгресс отчет о перезапуске производства стелс-истребителей F-22 Raptor, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на washingtonexaminer.com (20 июня).

Комитет по вооруженным делам Конгресса получил доклад два дня назад, он находится на рассмотрении. В прошлом году велись исследования, во сколько может обойтись казне возобновление производства этих самолетов пятого поколения.

В 2009 году Конгресс голосовал за прекращение производства F-22 после выпуска 187 машин - на примерно сотню меньше, чем того желали ВВС.