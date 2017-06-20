"Мираж-2000" будут летать до 2030 года



Истребитель Dassault Mirage 2000D ВВС Франции с крылатой ракетой MBDA SCALP EG

Источник: opex360.com Истребитель Dassault Mirage 2000D ВВС Франции с крылатой ракетой MBDA SCALP EGИсточник: opex360.com

С 2015 года истребитель Rafale французской компании Dassault "долгожданно" пошел на экспорт, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на youtube-канал издания AviationWeek (20 июня).

Отмечается, что эти истребители закупили Египет, Катар и Индия. В настоящее время "Рафали" состоят на вооружении в военной авиации Франции и Египта, первый самолет для Катара будет поставлен в 2018 году. Есть потенциальны клиенты, среди которых можно назвать Малайзию, где шансы "Рафаля" достаточно серьезные. "Рафали" будут состоять на вооружении, по меньшей мере, еще 20-30 лет. Ведется модернизация под стандарт F3R с ракетами Meteor и начинается работа над версией F4, где наибольшее внимание будет уделено повышению сетецентрических возможностей. Например, наземные подразделения будут получать информацию от истребителя. Эти возможности обеспечит новейшая разведывательно-прицельная система компании Thales.

Что касается истребителя Mirage-2000, то ВВС Франции до сих пор имеют на вооружении три варианта самолета - С (Charlie), N (носитель ядерного оружия) и D (ударный самолет). Ожидается что эти самолеты будут состоять на вооружении до 2030 года. Будет проведена модернизация истребителя, например, вариант D получит прицельный контейнер Thales, подвесную пушечную установку и "другие возможности".