"Мираж-2000" будут летать до 2030 года
|
|
Истребитель Dassault Mirage 2000D ВВС Франции с крылатой ракетой MBDA SCALP EG
Источник: opex360.com
С 2015 года истребитель Rafale французской компании Dassault "долгожданно" пошел на экспорт, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на youtube-канал издания AviationWeek (20 июня).
Отмечается, что эти истребители закупили Египет, Катар и Индия. В настоящее время "Рафали" состоят на вооружении в военной авиации Франции и Египта, первый самолет для Катара будет поставлен в 2018 году. Есть потенциальны клиенты, среди которых можно назвать Малайзию, где шансы "Рафаля" достаточно серьезные. "Рафали" будут состоять на вооружении, по меньшей мере, еще 20-30 лет. Ведется модернизация под стандарт F3R с ракетами Meteor и начинается работа над версией F4, где наибольшее внимание будет уделено повышению сетецентрических возможностей. Например, наземные подразделения будут получать информацию от истребителя. Эти возможности обеспечит новейшая разведывательно-прицельная система компании Thales.
Что касается истребителя Mirage-2000, то ВВС Франции до сих пор имеют на вооружении три варианта самолета - С (Charlie), N (носитель ядерного оружия) и D (ударный самолет). Ожидается что эти самолеты будут состоять на вооружении до 2030 года. Будет проведена модернизация истребителя, например, вариант D получит прицельный контейнер Thales, подвесную пушечную установку и "другие возможности".
|
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.11.2016 Состояние и перспективы ВВС Франции
06.02.2012 Пресс-секретарь Dassault Aviation ответил на нападки противника «Рафаля»
01.08.2016 Минобороны Франции начинает программу модернизации истребителей «Мираж-2000D»
17.03.2015 Египетские «Рафали» не будут иметь оборудования для применения ядерного оружия
01.12.2014 Франция разрабатывает ядерную ракету воздушного базирования нового поколения
23.09.2011 Typhoon против Rafale. Кто победит в Индии? (Air Forces Monthly)
04.05.2011 Почему индусы сбили российский МиГ-35
03.05.2011 Пролетел