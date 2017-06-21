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"Кавасаки" Р-1. Звезда салона, но не продаж

22.06.2017 Военный паритет 323 0
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Kawasaki P-1
Японский патрульный самолет Kawasaki P-1 на Парижском авиасалоне 2017
Источник: ukasz Pacholski

Одной из звезд Парижского авиасалона 2017 стал японский патрульный самолет Kawasaki P-1, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на zbiam.pl (21 июня).

В настоящее время самолеты этого типа находятся только на вооружении сил самообороны Японии. В прошлом году Р-1 демонстрировался на выставке в Фарнборо, однако англичане предпочли купить американские P-8A Poseidon.

Самолеты выполняют патрульные полеты над прилегающими к Японии островами и оказывают помощь Новой Зеландии после недавнего разрушительного землетрясения. Бросается в глаза отсутствие опыта переговоров по экспорту вооружений у японской стороны - этот самолет не вызвал никакого интереса у европейских стран, пишет источник.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Новая Зеландия
США
Япония
Продукция
P-8A Poseidon
Р-1
Компании
Kawasaki

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