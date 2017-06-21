"Кавасаки" Р-1. Звезда салона, но не продаж
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Японский патрульный самолет Kawasaki P-1 на Парижском авиасалоне 2017
Источник: ukasz Pacholski
Одной из звезд Парижского авиасалона 2017 стал японский патрульный самолет Kawasaki P-1, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на zbiam.pl (21 июня).
В настоящее время самолеты этого типа находятся только на вооружении сил самообороны Японии. В прошлом году Р-1 демонстрировался на выставке в Фарнборо, однако англичане предпочли купить американские P-8A Poseidon.
Самолеты выполняют патрульные полеты над прилегающими к Японии островами и оказывают помощь Новой Зеландии после недавнего разрушительного землетрясения. Бросается в глаза отсутствие опыта переговоров по экспорту вооружений у японской стороны - этот самолет не вызвал никакого интереса у европейских стран, пишет источник.
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21.06.2017
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