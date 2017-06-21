Крейсер "Петр Великий" и два БПК атаковали подлодку "противника" в Баренцевом море
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Элементы совместного маневрирования и тренировки по связи и передаче управления отрядом между командными пунктами были отработаны в ходе учений
МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во взаимодействии с большими противолодочными кораблями (БПК) "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" на учениях в Баренцевом море обнаружили и атаковали подлодку условного противника. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Северного флота.
"Корабли выполнили в Баренцевом море задачи поиска и учебной атаки подводой лодки условного противника с применением штатного гидроакустического вооружения", - сказали на флоте.
В ходе учений они отработали элементы совместного маневрирования, провели тренировки по связи и передаче управления отрядом между командными пунктами. Совместно с противолодочной авиацией корабли выполнили поиск атомной подводной лодки, фактически находившейся в районе проведения учения.
Противодействие отряду боевых кораблей оказывал экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота, отрабатывавшей задачи скрытного слежения и выхода в торпедную атаку по надводным целям.
По оценке командования, в ходе маневров экипажи крейсера и больших противолодочных кораблей продемонстрировали уверенные навыки решения противолодочных задач в составе соединения.
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21.06.2017
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