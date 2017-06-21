Российский истребитель пролетел в полутора метрах от самолета США (Fox News, США)



Самолет-истребитель Су-27

Источник: © РИА Новости, Самолет-истребитель Су-27Источник: © РИА Новости,

В понедельник российский истребитель перехватил разведывательный самолет ВВС США над Балтийским морем. Об этом телеканалу Fox News сообщили два источника в официальных структурах. Су-27, вооруженный ракетами воздух-воздух, пролетел в 1,5 метрах от самолета-разведчика RC-135.

Один из источников назвал полет российского истребителя "провокационным". Су-27 летел "хаотично", отметил другой источник. По словам одного из собеседников телеканала, с начала июня над Балтийским морем было зафиксировано более 30 подобных "взаимодействий" российских и американских самолетов, однако этот случай примечателен тем, что в ВВС США его посчитали "небезопасным". Инцидент произошел на следующий день после заявления Министерства обороны России о прекращении взаимодействия с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Такое решение российская сторона приняла после ситуации со сбитым международной коалицией военным самолетом Сирии.

Российские военные поддерживают президента Сирии Башара Асада. В сентябре 2015 года Россия разместила на территории Сирии десятки истребителей и боевых вертолетов.В феврале российские самолеты сопроводили ракетный эсминец ВМС США в Черном море, в то же время США осуществили доставку десятков танков и 500 американских солдат в Румынию. Два месяца спустя, именно этот эсминец ВМС США - Porter - нанес удар крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе в Сирии.

За последние несколько недель американские военные принимали участие в крупных военных учениях в Балтийском регионе, в том числе в них были задействованы дальние бомбардировщики B-1 и бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. Десятки военных кораблей США и их союзников приняли участие в учениях в Балтийском море Baltops, завершившихся в минувшие выходные. Все это происходит на фоне повышенной напряженности в отношениях с Россией.

Неясно, насколько американский военный самолет-разведчик приблизился к Калининградской области - российскому анклаву, расположенному между союзниками США по НАТО - Польшей и Литвой. Осенью Россия разместила в Калининградской области баллистические ракеты с ядерными боеголовками, способные "достать" некоторые европейские столицы.

Лукас Томлинсон (Lucas Tomlinson)