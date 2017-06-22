Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)



Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты

Источник: © РИА Новости, Ильдус Гилязутдинов Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракетыИсточник: © РИА Новости, Ильдус Гилязутдинов

Гиперзвуковые ракеты, созданные для прорыва оборонительных систем, - новинка в давней гонке вооружений. Российская ракета "Циркон" может быть принята на вооружение уже в 2018 году. Несмотря на многочисленные газетные заголовки, об этой ракете пока известно не так много для того, чтобы можно было определенно сказать, представляет ли она непреодолимую угрозу для кораблей на море.

"Спутник", принадлежащее российскому государству новостное агентство, расхваливает возможности этой ракеты и отмечает, что "британские авианосные ударные группировки вынуждены будут находиться вне радиуса действия ракеты "Циркон", а у палубных самолетов не окажется достаточно топлива для того, чтобы преодолеть необходимую дистанцию".

Угрожающая авианосцам ракета представляет собой дешевое средство для противодействия смертельной угрозе, однако угроза эта хорошо известна. В течение многих лет военные планировщики вводили в состав авианосных ударных группировок другие корабли, оснащенные системами противоракетной обороны и использующие свои собственные радары и ракеты-перехватчики для защиты массивных авианосцев от известных в настоящее время реактивных снарядов. Серьезной угрозой гиперзвуковые крылатые ракеты делает не только скорость.

Скорость - это только средство, а не самоцель. Сложными для перехвата ракеты делает то, что они способны сделать со своей скоростью. "На мой взгляд, вопрос относительно ракеты "Циркон" состоит в ее характеристиках - того, можно ли ее обнаружить на дальнем расстоянии и от того, на какой скорости она способна маневрировать в конечной фазе. Это более интересные вопросы, чем просто скорость", - отметил Джеймс Эктон (James Acton), один из директоров программы по ядерной политике (Nuclear Policy Program) Фонда Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace).

Одной скорости еще недостаточно, потому что существующие системы противоракетной обороны созданы как раз для того, чтобы сбивать значительно более быстрые цели.

"Это на самом деле высокая скорость для крылатой ракеты, однако она не особенно высока, если вспомнить о баллистических ракетах", - подчеркнул Дэвид Райт (David Wright) из Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists).

Системы противоракетной обороны, призванные перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, только начинают демонстрировать некоторые успехи в борьбе против учебных мишеней. Против менее крупных баллистических ракет используются комплексы Patriot, и они стоят на вооружении многих стран-членов НАТО, в том числе Соединенных Штатов. Ракеты комплекса Patriot обладают скоростью примерно в 4 Маха. Этого более чем достаточно для того, чтобы поразить существующие крылатые ракеты и самолеты. Кроме того, ракеты комплекса Patriot продемонстрировали определенный успех в борьбе с баллистическими ракетами, летящими по предсказуемой траектории.

Перехват осуществляется за счет скорости и обнаружения.

Самая высокая скорость межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III составляет 20 Махов. Это в три или в четыре раза быстрее, чем предполагаемая скорость ракеты "Циркон". Однако баллистические ракеты летят по довольно ясной траектории - сначала вверх, потом вниз, и все это в открытом небе, где радары и спутники легко могут проследить за всем их полетом.

"Другой способ обойти радар - по крайней мере, в определенной степени - состоит для ракеты в возможности низкого полета. Профиль полета очень важен для того, чтобы осложнить обнаружение, - подчеркнул Эктон. - Даже если ракету заметят, ее вряд ли перехватят, если она способна на маневры для уклонения от удара". Ракеты в буквальном смысле слова уворачиваются от противоракет, пытающихся их перехватить.

То, как именно будет летать ракета "Циркон", скажет в конечном итоге значительно больше о ее возможностях, чем просто данные о ее скорости. Если эта ракета сможет двигаться по низкой траектории, а затем после внезапного и неожиданного маневра уже в самом конце своего полета поразит корабль, то тогда она будет именно такой смертоносной, как все трубят. Если же она не будет способна на подобный маневр, то, возможно, существующие системы противоракетной обороны смогут ее перехватить. Хотя маловероятно, что конструкторы и военные планировщики не наделили ее такими возможностями. Однако такого рода информация сейчас недоступна, и поэтому, в любом случае, еще слишком рано определенно говорить о том, обеспечит ли ракета "Циркон" огромное преимущество России в морских сражениях.

"Я очень серьезно отношусь к тому, что говорят о ракете "Циркон", а также к тому факту, что она может представлять угрозу для американских кораблей, - отметил Эктон. - Однако одна лишь скорость не является единственным важным фактором. По данным средств массовой информации, ее скорость составляет 6 Махов, и якобы именно поэтому ее нельзя будет остановить. На самом деле это довольно безграмотное предположение".

Келси Этертон (Kelsey D. Atherton)