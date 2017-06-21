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Шойгу пообещал рассказать иностранным партнерам об учениях "Запад-2017"

22.06.2017 РИА Новости 255 0
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Лодки с морским десантом во время российско-белорусских учений Запад-2013. Архивное фото
Лодки с морским десантом во время российско-белорусских учений Запад-2013. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Минобороны РФ проинформирует западных партнеров о российско-белорусском стратегическом учении "Запад-2017" по дипломатическим каналам, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

По его словам, начата подготовка к плановому стратегическому учению "Запад- 2017", которое проводится раз в два года по решению президентов России и Белоруссии и носит исключительно оборонительный характер.

"В установленные международными договорами сроки наши партнеры получат более детальную информацию об этом учении, как по дипломатическим каналам, так и через средства массовой информации. Мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты", - сказал Шойгу.

"Хочу подчеркнуть, что в учении "Запад-2017" будет задействовано значительно меньше военнослужащих и техники, чем на подобных маневрах стран НАТО в Европе", - сказал глава Минобороны.
21.06.2017
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