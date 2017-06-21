Рособоронэкспорт: ВВС Индии получили более 240 истребителей Су-30МКИ
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Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии на церемонии открытия Aero India 2017 на авиабазе Елаханка в Бангалоре. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / Manjunath Kiran
ЛЕ БУРЖЕ (ФРАНЦИЯ), 21 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии получили уже свыше 240 истребителей Су-30МКИ в рамках контракта на 272 машины, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Один из наиболее крупных наших совместных проектов в области авиационной техники - создание и производство современного многофункционального истребителя Су-30МКИ. На сегодня на вооружение ВВС Индии принято свыше 240 машин", - сказал он.
Ранее Россия и Индия заключили контракт за закупку и производство истребителей Су-30МКИ по лицензии.
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21.06.2017
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