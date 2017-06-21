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В Рособоронэкспорте рассказали о значимости Су-30МКИ для Индии

22.06.2017 РИА Новости 235 0
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Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии. Архивное фото
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии. Архивное фото
Источник: © AP Photo / Ajit Kumar

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн - РИА Новости. Истребители Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии обеспечили стране превосходство над любым потенциальным воздушным противником в регионе, заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Один из наиболее крупных наших совместных проектов в области авиационной техники - создание и производство современного многофункционального истребителя Су-30МКИ. На сегодня на вооружение ВВС Индии принято свыше 240 машин. Самолеты Су-30МКИ ВВС Индии обеспечили превосходство над любым потенциальным противником в регионе", - сказал Михеев журналистам в ходе авиасалона Paris Airshow-2017.

Он отметил, что у России и Индии есть перспективы для взаимовыгодного сотрудничества фактически по всем видам военной техники и вооружения.

"Совместно мы реализуем наиболее крупные и амбициозные проекты в высокотехнологичных сферах производства. Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди политике Make in India, направленной на развитие национальной оборонной промышленности", - пояснил глава Рособоронэкспорта.

"В стране продолжается выпуск новых самолетов и производится капитальный ремонт истребителей первых партий. В настоящее время Рособоронэкспорт проводит консультации с индийскими партнерами о модернизации парка этих машин. Также в Индии Рособоронэкспортом, холдингом "Вертолеты России" и компанией Hindustan Aeronautic Limited создано совместное предприятие в форме акционерного общества по производству вертолетов Ка-226Т", - добавил Михеев.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Франция
Продукция
КА-226
КА-226Т
Су-30
Су-30МК
Компании
Вертолеты России
РОЭ

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