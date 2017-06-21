А.Михеев: Су-30МКИ ВВС Индии обеспечили стране превосходство над любым потенциальным воздушным противником в регионе



Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии

Источник: Jagadeesh NV / EPA Истребитель Су-30МКИ ВВС ИндииИсточник: Jagadeesh NV / EPA

ЦАМТО, 21 июня. Истребители Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии обеспечили стране превосходство над любым потенциальным воздушным противником в регионе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Один из наиболее крупных наших совместных проектов в области авиационной техники – создание и производство современного многофункционального истребителя Су-30МКИ. На сегодня на вооружение ВВС Индии принято свыше 240 машин. Самолеты Су-30МКИ обеспечили ВВС Индии превосходство над любым потенциальным противником в регионе", – сказал А.Михеев в ходе авиасалона Paris Airshow-2017.

Он отметил, что у России и Индии есть перспективы для взаимовыгодного сотрудничества фактически по всем видам военной техники и вооружения.

"Совместно мы реализуем наиболее крупные и амбициозные проекты в высокотехнологичных сферах производства. Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди политике Make in India, направленной на развитие национальной оборонной промышленности", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

"В стране продолжается выпуск новых самолетов и производится капитальный ремонт истребителей первых партий. В настоящее время "Рособоронэкспорт" проводит консультации с индийскими партнерами о модернизации парка этих машин. Также в Индии "Рособоронэкспортом", холдингом "Вертолеты России" и компанией Hindustan Aeronautic Limited создано совместное предприятие в форме акционерного общества по производству вертолетов Ка-226Т", – добавил А.Михеев.