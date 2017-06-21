Рогозин призвал сблизить стандарты оборонной и гражданской продукции
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Дмитрий Рогозин
Источник: © Дмитрий Кандинский/ТАСС
Вице-премьер отметил, что оборонно-промышленный комплекс страны пока остается "государством в государстве"
НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин РФ считает необходимым запустить процесс сближения стандартов оборонной и гражданской промышленности.
"Нужно сблизить параметры корпоративной среды в оборонном и гражданском секторе", - сказал он, выступая на пленарном заседании V Международного форума "Технопром".
Он отметил, что ОПК остается "государством в государстве", и эта тенденция поддерживается рядом барьеров, включая ценообразование, модели финансирования контрактов, контрольно-лицензионные процедуры, а также психологией участников этого рынка. "Диверсификация ОПК должна выстраиваться как дорога с двусторонним движением, то есть предполагать не только движение военных поставщиков на гражданские рынки, но и встречное движение: организацию производства продукции военного назначения на гражданских негосударственных предприятиях, особенно в звене комплектаторов, поставщиков разных уровней", - заключил он.
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21.06.2017
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