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Россия готова предложить Индии сотрудничество по производству Ил-112

22.06.2017 РИА Новости 330 0
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Ил-112. Архивное фото
Ил-112. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

НОВОСИБИРСК, 21 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что РФ готова предложить Индии сотрудничать по производству самолета Ил-112.

"Мы готовы предложить нашим индийским коллегам возможность сотрудничества по производству самолетов Ил-112, легкий транспортный самолет, он может найти свое применение в Индии, и этот самолет мы готовы поднять уже в конце этого года", - сказал Рогозин журналистам на международном форуме технологического развития "Технопром".

Военно-транспортный самолет Ил-112 разработало Конструкторское бюро авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина на замену самолету Ан-26. Преимуществом Ил-112 является возможность использовать его на малооборудованных и коротких взлетных полосах даже с грунтовым покрытием. Начало серийных поставок военно-транспортных самолетов Ил-112 ожидается с 2021 года. По данным Объединенной авиастроительной корпорации, первый полет Ил-112 планируется до конца 2017 года.
21.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
ОАК
Персоны
Рогозин Дмитрий

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