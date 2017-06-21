Рогозин: Россия сможет оказывать содействие Индии по подготовке космонавтов
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Дмитрий Рогозин
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
По словам вице-премьера, подготовка индийских космонавтов возможна на базе центра Роскосмоса
НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Россия в перспективе может помогать Индии готовить космонавтов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на заседании Комиссии высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения России и Индии.
"В перспективе возможна подготовка индийских космонавтов на базе нашего центра Роскосмоса", - сказал вице-премьер.
Рогозин рассказал, что проинформировал министра обороны, финансов и корпоративных дел Индии Аруна Джейтли о перспективах российской пилотируемой космонавтики и развитии МКС.
"Но надо видеть перспективу и дальше 2024 года, - отметил он. - Считаю, что в рамках Комитета мы могли бы обсуждать взаимодействие России и Индии и в этой сфере".
Он пояснил, что речь идет не только о пилотируемой космонавтике, но и о возможности получать прибыль за счет создания космических аппаратов нового поколения в области дистанционного зондирования земли, навигации, связи, исследования дальнего космоса.
Рогозин отметил, что Индия "сильно продвинулась в этой сфере". По его словам, в России внимательно следят за успехами индийских партнеров. "Считаем, что пришло время для более масштабного взаимодействия в этой сфере", - подчеркнул он.
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21.06.2017
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