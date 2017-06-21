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Крупномасштабные учения ВДВ пройдут в июле в Западном военном округе

22.06.2017 ТАСС 141 0
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

По масштабности данное учение станет вторым по счету в 2017 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Крупномасштабные командно- штабные учения ВДВ пройдут в начале июля на одном из полигонов Западного военного округа. Об этом сообщили в департаменте информации и общественных связей Минобороны РФ, отметив, что будут задействованы несколько соединений воздушно-десантных войск.

"Десантники будут отрабатывать ряд вопросов по межвидовому взаимодействию и управлению подразделениями ВДВ при выполнении различного рода учебно-боевых задач, в том числе во взаимодействии с самолетами военно-транспортной и армейской авиацией", - говорится в сообщении.

По масштабности данное учение станет вторым по счету в 2017 году.

Первые крупномасштабные маневры ВДВ проводились в Крыму в марте с участием подразделений десантно-штурмовой дивизии и двух десантно-штурмовых бригад, а также сил Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
21.06.2017
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принадлежат ТАСС
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