Минпромторг РФ подготовит портфель проектов диверсификации ОПК в течение двух месяцев
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Василий Осьмаков
Источник: Минпромторг
Ведомство готово субсидировать создание новых образцов машиностроительной продукции в сумме около 50% от затрат на выпуск опытной партии, сообщил замминистра Василий Осьмаков
НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует в течение ближайших двух месяцев сформировать портфель проектов по диверсификации ОПК в России. Об этом заявил в среду в ходе Международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"Мы считаем, что за два месяца портфель приоритетных проектов должны сформировать", - сказал он.
Осьмаков отметил, что Минпромторг готов субсидировать создание новых образцов машиностроительной продукции в сумме около 50% от затрат на выпуск опытной партии. В общей сложности на эти цели предусмотрено около 4 млрд рублей.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.
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21.06.2017
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