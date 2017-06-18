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NI: пока США пользуются артиллерией 1960-х, Россия создает новое оружие

21.06.2017 РИА Новости 414 0
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Мста-С
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские Сухопутные войска вооружаются новыми артиллерийскими установками, тогда как Пентагон продолжает оснащать армию модернизированными версиями старой техники, пишет обозреватель издания The National Interest Дэйв Маджумдар.

Так, в распоряжение Таманской и Кантемировской дивизий Первой гвардейской танковой армии поступили несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Новое самоходное орудие будет находиться на вооружении до тех пор, пока не наладится массовое оснащение войск более современными САУ - 2С35 "Коалиция-СВ", отмечается в статье.

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский ранее сообщал, что серийные поставки самоходных установок "Коалиция-СВ" начнутся до 2020 года.

По словам собеседника NI, главного редактора издания Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, до массового производства "Коалиции" еще несколько лет, однако и "Мста-С" будет весьма современным орудием в составе Сухопутных войск.

Эта САУ создавалась на основе 152-мм гаубицы 2А65, которая стреляет со скоростью около восьми выстрелов в минуту. Скорее всего, новая установка будет стрелять быстрее, предполагает NI.

"Эти гаубицы будут производить вплоть до начала полномасштабного выпуска установки "Коалиция". У них новая система наведения, более современное орудие и механизм заряжания", - отметил эксперт.

"Мста-С" и "Коалиция-СВ" существенно усилят артиллерийскую мощь Сухопутных войск. Между тем, в американской армии по-прежнему будут использоваться модернизированная версия САУ М-109 "Паладин" (Paladin) образца 1960-х годов, подчеркивает NI.
18.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Мста-С
Проекты
2020-й год

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