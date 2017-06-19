В Европе сертифицировали двигатель для вертолета Ка-62



Многоцелевой вертолет Ка-62

Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/ Многоцелевой вертолет Ка-62Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA) сертифицировало турбовальный двигатель Ardiden 3G для российского среднего многоцелевого вертолета Ка-62. Сертификат был выдан 12 июня 2017 г., следует из документа EASA.

Заявка на сертификацию Ardiden 3G была подана в 2007 г. Наземные тесты силовых установок этого типа начались в апреле 2013 г., летные испытания стартовали в 2016 г., когда Ка-62 впервые совершил висение. С тех пор в рамках сертификационной программы моторы наработали более 8500 ч, рассказал их разработчик — французский двигателестроитель Safran Helicopter Engines (ранее Turbomeca).

Первый полноценный полет Ка-62 совершил в конце мая 2017 г. Тогда были проверены устойчивость и управляемость вертолета, а также протестирована работа системы электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки ВС. В "Вертолетах России" сообщают, что в РФ одобрение на двигатель выдадут в ближайшее время.

Разработка Ка-62 стартовала в 1992 г., его первый прототип показали на выставке HeliRussia 2012. Ardiden 3G выбрали для Ка-62 в 2011 г. Мощность мотора в максимальном крейсерском режиме составляет 1170 л. с., на взлетном режиме — 1360 л. с.

Изначально планировалось, что вертолет получит одобрение в 2014 г., но затем сроки неоднократно сдвигались. Стартовыми заказчиками Ка-62 выступают силовые ведомства. Предполагается, что вертолеты этого типа будут применяться для пассажирских перевозок, спасательных работ и для офшорных миссий.