Lockheed Martin и Tata объединят усилия для производства истребителей F-16 в Индии
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Истребители F-16 ВВС Национальной гвардии США
Источник: F-16
Оборонное подразделение индийского конгломерата Tata Group (Tata Advanced Systems Ltd, TASL) и американская корпорация Lockheed Martin подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства и экспорта истребителей F-16 Block 70, сообщает газета "The Economic Times".
В соответствии с соглашением, подписанным в рамках 52-го Парижского международного аэрокосмического салона, Lockheed Martin перенесет единственную производственную линию истребителей F-16 из Техаса в Индию, в случае, если компания выиграет индийский тендер на поставку более 100 единиц однодвигательных боевых самолетов. Другим претендентом на контракт является шведская компания Saab с истребителем Gripen, однако она еще не объявила своего индийского производственного партнера.
Tata Group, в свою очередь, обеспечит материально-техническое обслуживание. Руководители индийской оборонной промышленности заявили, что данное соглашение предоставит Tata возможность интегрировать индийские системы и оборудование в модификацию американского истребителя F-16 Block 70. Помимо этого, компания сможет самостоятельно предлагать все будущие проекты модернизации самолета.
Соглашение было анонсировано перед предстоящим визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, где он, помимо прочего, проведет встречу с генеральным директором Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.
В пресс-релизе компании Lockheed Martin отмечается, что производство истребителей F-16 на территории Индии позволит поддержать тысячи существующих рабочих мест в США, а также создать новые в самой Индии.
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20.06.2017
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