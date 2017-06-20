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Lockheed Martin и Tata объединят усилия для производства истребителей F-16 в Индии

21.06.2017 bmpd.livejournal.com 176 0
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Lockheed Martin
Истребители F-16 ВВС Национальной гвардии США
Источник: F-16

Оборонное подразделение индийского конгломерата Tata Group (Tata Advanced Systems Ltd, TASL) и американская корпорация Lockheed Martin подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства и экспорта истребителей F-16 Block 70, сообщает газета "The Economic Times".

В соответствии с соглашением, подписанным в рамках 52-го Парижского международного аэрокосмического салона, Lockheed Martin перенесет единственную производственную линию истребителей F-16 из Техаса в Индию, в случае, если компания выиграет индийский тендер на поставку более 100 единиц однодвигательных боевых самолетов. Другим претендентом на контракт является шведская компания Saab с истребителем Gripen, однако она еще не объявила своего индийского производственного партнера.

Tata Group, в свою очередь, обеспечит материально-техническое обслуживание. Руководители индийской оборонной промышленности заявили, что данное соглашение предоставит Tata возможность интегрировать индийские системы и оборудование в модификацию американского истребителя F-16 Block 70. Помимо этого, компания сможет самостоятельно предлагать все будущие проекты модернизации самолета.

Соглашение было анонсировано перед предстоящим визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, где он, помимо прочего, проведет встречу с генеральным директором Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

В пресс-релизе компании Lockheed Martin отмечается, что производство истребителей F-16 на территории Индии позволит поддержать тысячи существующих рабочих мест в США, а также создать новые в самой Индии.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
SAAB
Tata Motors

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