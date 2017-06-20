"Боинг" обнародовал некоторые детали проекта закупки Катаром истребителей F-15QA



Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SA

Источник: twitter.com/MbKS15 Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SAИсточник: twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 20 июня. Как заявили в ходе авиакосмического салона Paris Air Show-2017 представители "Боинга", сборка истребителей F-15 "Эдвансд Игл" для Военно-воздушных сил Катара может начаться в ближайшие два года.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на представителя "Боинга", сборка для ВВС Катара самолетов, которые получили обозначение F-15QA (Qatar Advanced), может начаться уже в 2019 году, если соглашение о поставке будет подписано в краткосрочной перспективе. В этом случае производство 36 самолетов завершилось бы к 2022 году.

Окончательный график поставки пока не согласован, поскольку переговоры об условиях продажи продолжаются.

По информации главного исполнительного директора "Боинг дифенз энд спэйс" (Boeing Defence & Space) Лиэнн Керит (Leanne Caret), заключение контракта позволит поддержать работу линии по сборке самолетов до 2020-ых гг.

Как сообщал ЦАМТО, министр обороны США Джэймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя 14 июня в Вашингтоне подписали предварительное соглашение о намерениях по вопросу продажи истребителей F-15QA для катарских ВВС. Стоимость поставки оценивается в 12 млрд. долл.

В ноябре 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" 72 многоцелевых истребителей F-15QA, а также связанных с контрактом пакета вооружения, услуг обучения и материально-технического обеспечения. Общая стоимость контракта оценивалась в сумму до 21,1 млрд. долл.

Ранее, в 2015 году, ввиду затянувшейся процедуры согласования продажи американских истребителей, МО Катара подписало с французской компанией "Дассо авиасьон" (Dassault Aviation) контракт на поставку 24 истребителей "Рафаль". По всей вероятности, покупка "Рафалей" привела к сокращению наполовину первоначального планируемого заказа на поставку F-15QA.