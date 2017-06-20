Уралвагонзавод наращивает выпуск гражданской продукции



Уралвагонзавод

Источник: finobzor.ru УралвагонзаводИсточник: finobzor.ru

ЦАМТО, 20 июня. В рамках рабочей поездки в Челябинскую область генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов провел совещание с руководителями предприятий интегрированной структуры УВЗ о перспективах развития производства гражданской продукции.

Открывая совещание, А.Потапов напомнил присутствующим о задаче, которая поставлена перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса руководством страны по увеличению доли гражданской продукции в общем объеме выпуска.

"Государство инвестировало в создание новых технологий производства продукции военного назначения огромные средства. Эти технологии должны работать и в гражданском секторе. Объем государственного оборонного заказа неизбежно будет снижаться при выполнении задач по модернизации Вооруженных сил России. При этом конверсия оборонных мощностей для выпуска гражданской продукции позволит обеспечить устойчивую работу предприятий ОПК. Эффективно проведенная диверсификация способна кратно умножить эффект от государственных инвестиций, поэтому к развороту оборонно-промышленного комплекса в сторону гражданского производства следует готовиться сегодня, формулируя новую стратегию работы", – отметил в своем выступлении генеральный директор корпорации Уралвагонзавод.

Одно из направлений диверсификации – развитие производства дорожно-строительной техники. Центром компетенций корпорации в этой сфере по-прежнему будет Челябинский тракторный завод, который стал площадкой для проведения совещания. Предприятие готовит к выходу на рынок свои технические "премьеры", среди которых бульдозер класса 10 собственной инновационной разработки. Серьезную конкуренцию зарубежной технике составят и дизель-электрические тракторы 20 и 25 тонн тяги с инновационной двухпоточной электромеханической трансмиссией. Преимуществами этих агрегатов являются высокая маневренность, производительность, а также низкая трудоемкость изготовления. В новый сегмент рынка откроет дорогу трубоукладчик грузоподъемностью 40 тонн.

Предприятия корпорации "Уралвагонзавод" развивают и другие направления диверсификации. Например, Омсктрансмаш выпускает винтовые сваи для газопроводов Сибири, гидровращатели, мостовые механизированные комплексы. Уралтрансмаш увеличивает производство трамваев. На Электромашине планируют развивать 3D-технологии. Интересные проекты в сфере производства гражданской продукции готов реализовать и Юргинский машиностроительный завод. Один из них касается выпуска универсального погрузчика, другой – изготовления метропроходческих щитов.

О том, что "перезагрузка" промышленных мощностей уже началась, говорили и другие участники совещания. Сложившаяся сегодня конъюнктура рынков гражданской продукции способствует успешному выполнению задач диверсификации производства.

После совещания А.Потапов посетил цеха Челябинского тракторного завода, а также встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета Александром Шестаковым. Стороны обсудили направления сотрудничества в области обеспечения промышленности квалифицированными специалистами. От уровня подготовки новых инженерно-технических работников, соответствия полученных ими в процессе обучения знаний реальным потребностям предприятий, во многом зависит эффективность российской промышленности, ее развитие и конкурентоспособность.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".