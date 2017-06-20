Патрушев встретился с верховным главнокомандующим Мьянмы



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился в Москве с верховным главнокомандующим Мьянмы Мином Аун Хлайном, было обсуждено взаимодействие стран в сфере безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"В Москве секретарь Совета Безопасности РФ встретился с верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Союз Мьянма. Николай Патрушев и Мин Аун Хлайн обсудили перспективы российско-мьянманского взаимодействия в сфере безопасности", - говорится в сообщении.