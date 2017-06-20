В России появится группировка уникальных радаров
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Несение боевого дежурства офицерами командного пункта радиолокационной станции. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство обороны разворачивает группировку уникальных радиолокационных станций (РЛС) "Воронеж-ВП", способных обнаружить крылатые ракеты на дальности в несколько тысяч километров, пишет газета "Известия".
Такие ракеты выполняют полеты на высоте десятков метров, обычными радарами их можно увидеть всего за несколько десятков километров, отмечается в статье.
"Воронеж-ВП", обнаружив цели, передаст их координаты зенитно-ракетным системам С-300В и С-400, а в перспективе - С-500 "Прометей".
Группировку уникальных радаров разворачивают на базе уже функционирующих станций предупреждения о ракетном нападении "Воронеж". Главная особенность РЛС "Воронеж-ВП" заключается в том, что она работает в сантиметровом диапазоне. Для модернизации действующих станций необходимо лишь добавить дополнительную антенну и смонтировать несколько модулей нового оборудования.
Радиолокационные станции типа "Воронеж" действуют по всему периметру России.
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20.06.2017
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