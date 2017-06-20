Новейший автомат АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации
|
|
Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12. Источник: Военное обозрение
Эту модель планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новейший автомат производства концерна "Калашников" АК-12, входящий в комплект экипировки "Ратник", прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.
В пресс-службе добавили, что АК-12 планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия.
Ранее в концерне сообщили ТАСС, что опытно-войсковая эксплуатация автоматов для боевой экипировки "Ратник" АК-12 завершится в первом полугодии этого года.
"Ратник" позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения.
|
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.06.2017 Убойная сила: топ-10 самого известного стрелкового оружия ижевского завода
22.05.2017 Какой автомат будет принят на вооружение
16.05.2017 Прощай, калашников, здравствуй, калашников
26.04.2017 Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"
25.04.2017 Войсковые испытания автоматов АК-12 и АК-15 завершатся к концу июня
15.03.2017 Алексей Криворучко: "Калашников" создаст 20-тонного разведывательно-ударного робота
10.02.2017 Автомат для "Ратника" выберут в конце 2017 года
01.02.2017 «Калашников» против «Дегтярева»: какой автомат выберут главным для армии РФ?