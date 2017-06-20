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"Вертолеты России" обсудят с Минобороны РФ возобновление производства Ми-14

21.06.2017 ТАСС 358 0
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Ми-14 амфибийный
Вертолет амфибийного типа Ми-14
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Предполагается, что вертолет подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и гражданской сферах

ЛЕ-БУРЖЕ, 20 июня. /ТАСС/. Возобновление производства модернизированного противолодочного вертолета-амфибии Ми-14 обсудят "Вертолеты России" с Минобороны РФ. Об этом во вторник сообщил журналистам глава холдинга Андрей Богинский.

"Командование Военно-морского флота заявило о желании модернизировать Ми-14. У них есть потребность в вертолете-амфибии. В июне холдинг планирует провести с Минобороны ряд совещаний. Мы хотим понять, что нужно от нас и какими ресурсами подкреплены пожелания Минобороны", - сказал он.

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявлял о том, что российское военное ведомство заинтересовано в возобновлении производства Ми-14.

Ми-14 - морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ Миля. В 1973-1986 годах были изготовлены 273 машины.

Сейчас Ми-14 сняты с вооружения российского флота, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию. Еще четыре Ми-14 используются на Украине и как минимум один в Грузии.

Предполагается, что вертолет подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и гражданской сферах. В ходе международного военно-морского салона 2 июля 2015 года холдинг "Вертолеты России" представил проект возобновления производства Ми-14.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Грузия
Польша
Россия
Украина
Продукция
Ми-14
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Борисов Юрий

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