РФ поставила Нигерии первые два Ми-35М по контракту на 12 машин



Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35М

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35МИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Транспортно-боевые вертолеты Ми-35М предназначены, в частности, для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск

ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/, 20 июня. /ТАСС/. Россия поставила Нигерии первые два вертолета Ми-35М из 12 законтрактованных машин. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"В декабре 2016 года стране были поставлены первые два вертолета. Поставка остальных машин будет произведена в соответствии с условиями контракта, срок исполнения которого до 2018 года", - сказал Шугаев.

Контракт на поставку Нигерии 12 вертолетов Ми-35М был подписан в октябре 2015 года.

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.