"Длинный меч" представлен в Ле Бурже
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AT-802L Longsword на экспозиции Парижского авиасалона, 19 июня 2017
Источник: airrecognition.com
Компания L3 Technologies представила "тактический самолет нового поколения" AT-802L Longsword на Международном Парижском авиасалоне 2017, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (19 июня).
Самолет представлен на статической экспозиции, способен выполнять задачи штурмовика и разведчика. Разработчик отмечает, что машина полностью сертифицирована, обеспечивает применения большого количества вооружения по сравнению с другими самолетами подобного класса, также несет самые современные датчики по доступной цене.
На стоянке самолет представлен с большим количеством бомб, ПУ НАР, подвесной пушкой системы Гатлинга.
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20.06.2017
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