"Длинный меч" представлен в Ле Бурже



AT-802L Longsword на экспозиции Парижского авиасалона, 19 июня 2017

Источник: airrecognition.com AT-802L Longsword на экспозиции Парижского авиасалона, 19 июня 2017Источник: airrecognition.com

Компания L3 Technologies представила "тактический самолет нового поколения" AT-802L Longsword на Международном Парижском авиасалоне 2017, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (19 июня).

Самолет представлен на статической экспозиции, способен выполнять задачи штурмовика и разведчика. Разработчик отмечает, что машина полностью сертифицирована, обеспечивает применения большого количества вооружения по сравнению с другими самолетами подобного класса, также несет самые современные датчики по доступной цене.

На стоянке самолет представлен с большим количеством бомб, ПУ НАР, подвесной пушкой системы Гатлинга.