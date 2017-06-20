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Ан-132. Парижский дебют

21.06.2017 Военный паритет 508 0
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Ан-132Д
Первый полет Ан-132Д на Парижском ваиасалоне, 19 июня 2017
Источник: airrecognition.com

Украинская компания "Антонов" показала на Парижском авиасалоне 2017 свой новый транспортный самолет Ан-132Д, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (19 июня).

Это первая публичная демонстрация самолета за пределами Украины. Программу Ан-132 реализуют АНТК "Антонов" и саудовские партнеры King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics, в ней принимают участие ведущие мировые производители авиатехники и оборудования.

Первый полет самолет совершил 31 марта на аэродроме Гостомель. Ан-132Д отличается от своего предшественника Ан-32 более высоким уровнем технологий и возможностями, грузоподъемность увеличена на 23%, дальность с грузом 6 т больше в 1,72 раза, достигнут высокий уровень топливной эффективности и уменьшена шумность.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Ан-32
Компании
Антонов ГП

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