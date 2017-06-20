Ан-132. Парижский дебют



Первый полет Ан-132Д на Парижском ваиасалоне, 19 июня 2017

Источник: airrecognition.com Первый полет Ан-132Д на Парижском ваиасалоне, 19 июня 2017Источник: airrecognition.com

Украинская компания "Антонов" показала на Парижском авиасалоне 2017 свой новый транспортный самолет Ан-132Д, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (19 июня).

Это первая публичная демонстрация самолета за пределами Украины. Программу Ан-132 реализуют АНТК "Антонов" и саудовские партнеры King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics, в ней принимают участие ведущие мировые производители авиатехники и оборудования.

Первый полет самолет совершил 31 марта на аэродроме Гостомель. Ан-132Д отличается от своего предшественника Ан-32 более высоким уровнем технологий и возможностями, грузоподъемность увеличена на 23%, дальность с грузом 6 т больше в 1,72 раза, достигнут высокий уровень топливной эффективности и уменьшена шумность.